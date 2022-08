Rasverteller Eckhardt maakt kinderboek

30 minuten geleden

Peter Eckhardt, die zo’n twintig jaar in Boxtel een autorijschool had, is na zijn pensionering gaan schrijven. Inmiddels is een geïllustreerd kinderboek van de drukpersen gerold: De avonturen van de gebroeders Patapouf.

Het 114 pagina’s tellende boek gaat over drie heel dikke jongens die van hun overgewicht af willen. Op een dag vinden ze een oud, versleten boek met daarin de bouwtekeningen van de vermageringsmachine van professor Künen. Ze besluiten het apparaat na te bouwen. Door een technische fout gaat het echter helemaal mis en blijkt de machine iets anders te doen dan gedacht. Ze belanden in de meest onwerkelijke avonturen en de kans dat ze de oorspronkelijke uitvinden traceren is klein.

FLINKE SNOR

Net als Karel Patapouf in het boek heeft Peter Eckhardt (1956) een flinke snor, maar ondertussen wat minder haar op zijn hoofd. Maar hij is niet dik en ook nooit geweest. Zijn broers trouwens ook niet.

Eckhardt startte zijn loopbaan binnen het basisonderwijs waar hij graag de geschiedenislessen verrijkte met mooie vertellingen. De leerlingen hingen aan zijn lippen. Ook tijdens een periode in het buitenland genoten Nederlandse, Vlaamse en Britse kinderen van zijn verhalen. En niet te vergeten zijn eigen kinderen in die vakanties dat ze het voorleesboek vergeten waren.

Ook tijdens de periode in het voortgezet onderwijs bleef vertellen een mooie ingang om contact te leggen met de oudere leerlingen. De afgelopen twintig jaar was lesgeven zijn middel om jong en oud aan een rijbewijs te helpen.

RIJKE FANTASIE

Nu hij met werken is gestopt, is er meer tijd voor andere zaken die al jaren zijn blijven liggen. Er is nu tijd om alles wat uit zijn rijke fantasie opborrelt op te schrijven. In zijn hart is hij nog steeds die basisschoolleerkracht van vroeger die graag verhalen vertelt.

‘De avonturen van de gebroeders Patapouf’ is verschenen in een formaat van 16x24 centimeter bij uitgeverijg Boekscout en kost 19,99 euro. ISBN: 978-94-646-8011-9.