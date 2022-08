Dreamteam: ‘Zonder elkaar zijn we nergens’

Ingrid Gaakeer brengt haar liefde voor de dressuursport over op Tess en Liv. Ze traint hen bijna dagelijks in de bak achter haar huis.

De wekelijkse lessen bij De Pikeurtjes, die Ingrid ook geeft, liggen stil. Maar Onyx en Happy Socks hebben de hele zomer nog zat te doen. Ingrid: ,,Tess en Liv trainen het hele jaar door bij mij achter het huis, ik geef hen dressuurlessen.”

Tess: ,,We oefenen ongeveer vijf of zes keer per week.” Ze is dus kind aan huis bij haar tante, en vriendin Liv al net zozeer. ,,Hun ouders staan er helemaal achter, hoor”, lacht Ingrid. ,,Dat moet ook wel, want er gaat veel tijd in de sport zitten.”

Deze zomer deed het drietal bijvoorbeeld mee aan de Brabantse kampioenschappen dressuur in Deurne en amper twee weken later wachtte het Nederlands kampioenschap in Ermelo. Tussendoor was er een ponykamp en werd er getraind.

A-pony om mee te beginnenDus zette..