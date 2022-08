Duo Pim to the Max tijdens een optreden in café De Kerk.

Muziek klinkt over vijver Heerewaerde

23 minuten geleden

In een poging om wat meer leven in de brouwerij te brengen, start bij gemeenschapshuis De Walnoot in de Boxtelse wijk Selissenwal een serie muziekoptredens. Joia Rath, Patrick Hendriks en het duo Pim tot the Max bijten zondagmiddag 28 augustus vanaf 14.00 uur het spits af op het terras aan de vijver Heerewaerde.

Zangeres en tekstschrijver Joia is docent aan Fontys Rockacademie in Tilburg en Codarts Popacademie in haar woonplaats Rotterdam. In 2016 was ze finalist in de Grote Prijs van Nederland in de categorie singer-songwriter. Ze heeft albums en diverse singles uitgebracht en was eerder dit jaar nog te horen tijdens het populaire Boxtelse festival Boer zoekt Band.

Patrick Hendriks treedt al zo’n dertig jaar alleen of met een band op waarbij verscheidene podia zijn betreden. Aan de vijver wisselt hij eigen muziek af met rock- en soulcovers.

Het duo Pim to the Max wordt gevormd door Pim Lavaleije en Max Breuer die akoestische covers spelen van uiteenlopende muziekstijlen.

OPTREDENS WELKOM

In de maanden erna klinkt er nog meer muziek in of bij De Walnoot. Onder meer van de band GreySix en de Gildenbondsharmonie. De beheerders van De Walnoot hopen dat ook andere artiesten of orkesten zich melden om op te komen treden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.dewalnootboxtel.nl.