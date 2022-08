‘Boetes? Een goed gesprek werkt vaak beter’

De wijkagent haalde in korte tijd verschillende keren het nieuws en zijn berichten op Instagram trekken aandacht. Een foto die hij deelde van een driejarig jongetje in een mini-BMW X5 die Argani in Boxtel ‘staande houdt’, werd opgepikt door landelijke media. ,,Ja, dat ging heel snel. Ik kreeg de hele dag appjes dat mijn post overal te zien was. Dat is overigens geheel met toestemming van de vader gegaan. Het is natuurlijk leuk dat dit bericht zoveel aandacht kreeg, maar ik gebruik social media vooral om te laten zien hoe we bij de politie te werk gaan. Ook leg ik uit waarom we bepaalde keuzes maken. Het helpt zelfs bij het oplossen van kleine zaken”, geeft Argani aan.