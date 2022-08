De picknicktafel is uit de grond getrokken, terwijl de poten in beton verankerd waren.

Buurtbewoners willen tafel in park terug

6 minuten geleden

In het processiepark stond een houten picknicktafel. Die is een paar weken geleden echter vernield en door de gemeente weggehaald. Buurtbewoners willen weer een tafel met bankjes in het groen, maar de gemeente plaatst er geen terug.

De picknicktafel heeft een geschiedenis. Omwonende Hendrie Bertens kent die: ,,We hebben met buurtvereniging Onder de Toren een aantal jaren geleden twee zitmeubels geplaatst, met subsidie van het Oranjefonds. Ze hadden betonnen voeten om ze extra stevig te verankeren.” Er ontstond echter overlast door hangjeugd, waarna er in overleg met de gemeente een tafel is weggehaald. De andere werd meer richting de jeu-de-boulesbaan in het processiepark verplaatst. Die rechthoek van gravel ligt er sinds 2019. Bertens: ,,De tafel was een echt ontmoetingspunt in de buurt, omwonenden picknickten er regelmatig en hij werd zelfs voor kinderfeestjes gebruikt.”

KOSTEN

Vandalen trokken het straatmeubilair echter uit de grond, gooiden het om en vernielden het. De gemeente liet de tafel ophalen en daar bleef het bij. De buurt stelde Boxtel er een vraag over. Het antwoord: ,,We plaatsen hier voorlopig geen bankje terug, het is al meerdere keren vernield. Het is een hangplek geworden. Heel vervelend voor de bewoners die gebruikmaken van de tafel, maar de kosten wegen niet op tegen de baten.” Bertens is het niet met de reactie eens: ,,Er hoeft geen tafel aangeschaft te worden. Als het goed is, staat het exemplaar dat we weg hebben laten halen, nog in de opslag van de gemeente. We willen het desnoods zelf ophalen en plaatsen.”

Daarnaast meldt hij dat het onkruid in het omheinde hondenuitlaatveldje in het processiepark een meter hoog staat. Dit terwijl het park in de schaduw van de Sint-Petrusbasiliek vorig jaar juist is verfraaid, onder andere met een bloemenpad tussen de kruiswegstaties. ,,We hebben de troosteloze aanblik van het uitlaatveldje vastgelegd en doorgegeven aan de gemeente. Tot dusverre is er niets gebeurd.”