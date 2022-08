Kapelaan Marshal Stanislaus tijdens een communie van Liempdse kinderen in september vorig jaar.

Kapelaan wil eerste communie groots vieren

16 minuten geleden

Kapelaan Marshal Stanislaus wil de eerste communie in Liempde groots vieren. Hij heeft een feest in gedachten voor kinderen uit Liempde in de leeftijd van groep vier van de basisschool en ouder.

,,De kinderen nemen voor de eerste maal deel aan de eucharistie en maken kennis met het geloofsleven. Daarbij leren ze niet alleen in het leven te staan maar samen met Onze Lieve Heer op weg mogen”, aldus kapelaan Stanislaus.

In de voorbereiding op de eerste communie, die in oktober start, leren de kinderen van alles over geloof en het samen dragen van de parochie. Het hele project rondom het sacrament gaat gepaard met lessen, activiteiten en excursies.

Nadere details, zoals een datum, moeten nog worden ingevuld. Wie in de aanloop al meer wil weten, kan contact opnemen met de kapelaan: (0411) 67 22 15. Aanmelden voor het communieproject kan via e-mailadres communieliempde@gmail.com.