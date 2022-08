Openluchtviering trekt gelovigen naar Heikant

Alle stoelen bij de Mariakapel aan de Heikant in Esch waren zaterdagavond gevuld. De traditionele openluchtviering ter gelegenheid van Maria tenhemelopneming trok heel wat gelovigen.

Pastoor Van Rossem en diaken Schevers gingen voor in de viering, waarin uiteraard diverse bekende Marialiederen klonken. Gilde Sint-Willebrordus zette de dienst extra luister bij. In de aanloop naar de daadwerkelijke dag waarop Maria tenhemelopneming valt, 15 augustus, werd bij de kapel een noveen gehouden. Gelovigen baden er negen dagen op rij een rozenhoedje en sloten de serie maandag af. In Liempde was die dag eveneens een openluchtviering ter ere van de moeder Gods, bij de gerestaureerde Lourdesgrot in de voormalige kloostertuin.

FEESTEN

Binnen de rooms-katholieke kerk zijn diverse feesten aan Maria verbonden, evenals maanden in het jaar. De meimaand bijvoorbeeld, maar ook oktober. Er is geen heilige die katholieken zo vurig aanbidden als de vrouw van Jozef. Niet voor niets kon pastoor Van Rossem op veel belangstelling rekenen tijdens Maria tenhemelopneming.

OP DE FOTO: Pastoor Van Rossem gaat voor tijdens de openluchtviering in Esch. Foto: Bas van den Biggelaar.