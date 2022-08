Attractiehouders Breukelsplein bouwen op tussen de wagens

De opbouw van de kermis is vandaag gestart. Al staan er momenteel nog wel veel auto's op het Breukelsplein. Op de verkeersborden bij de entrees van het parkeerterrein staat dat de afsluiting morgen van kracht is. Bewoners kregen eerder al een brief dat hun auto vandaag elders moest staan.

Omwonenden zijn door de gemeente via een brief geïnformeerd over de opbouw. Hen werd gevraagd om voor dinsdag 16 augustus hun voertuig elders te parkeren. De kans dat de wagens worden weggesleept als die op of na 16 augustus nog op het Breukelsplein staan, is aanwezig, schreef Boxtel naar de buurt.

Echter, de verkeersborden bij de entrees van het parkeerterrein melden dat de afsluiting ingaat op woensdag 17 augustus, morgen dus. De kermisexploitanten passen er een mouw aan: verschillende attracties zoals de Breakdance en de Crazy Sjimmy (cakewalk) krijgen momenteel hun definitieve vorm. Het blijkt ook klein leed. Een van de werkers maakt zich er in ieder geval niet zo druk om en gaat eveneens uit van de verkeersborden: ,,Die auto’s h..