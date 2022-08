Oekraïners naar voormalig Rabobankgebouw

Het bankkantoor van de Rabobank kan in gebruik worden genomen voor de opvang van Oekraïners. De oorlogsvluchtelingen zouden er vanaf oktober in kunnen trekken.

In maart dit jaar berichtte deze krant al dat het Bouwfonds Property Development (BPD), zeg maar de bouwtak van de Rabobank, het pand had aangeboden aan Boxtel. Destijds was wel onzeker in hoeverre het voldoet aan de richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze handreiking van 59 pagina’s brengt in beeld wanneer een onderkomen geschikt is voor opvang. Een woordvoerder van BPD liet afgelopen voorjaar al weten dat bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen nog moesten worden gerealiseerd.

Eind augustus start een aannemer met de verbouwing, die moet medio oktober af zijn. Echter, de eerste mensen kunnen naar verwachting op 1 oktober al terecht aan de Stationsstraat. Dat zal nodig zijn, want op die datum eindigt de opvang op De K..