Extinction Rebellion houdt klimaatactie in Kampina

Diverse vennen en beken in natuurgebieden zoals de Kampina staan (deels) droog zoals de Rosep. Waterschap De Dommel bracht op 3 augustus het nieuws naar buiten dat er extra grondwater gepompt wordt gepompt wordt naar diverse beken die droogvallen, zoals de Beerze die ook door Boxtels grondgebied stroomt. In deze watergangen komt zo toch nog een klein laagje water te liggen zodat vissen als de beekprik of insecten als libellen en kokerjuffers de droogte toch kunnen overleven. Niet alleen het waterschap, maar ook de Red Rebels zijn ontzettend bezorgd over de staat van de stromen: ,,Door de droogte en klimaatopwarming sterven dieren, bomen en planten uit.”

‘WEES EERLIJK’