Magisch rondje varen in het donker tijdens Boxtel by Night

De leden van de Boxtelse club hebben er dit jaar extra zin in. ,,Vorig jaar bestond De Pagaai dertig jaar. We wilden dit heuglijke feit toen al vieren tijdens Boxtel by Night, maar dat hebben we noodgedwongen afgeblazen om bekende redenen” vertelt voorzitter Leon van der Eerden. ,,Dit jaar gaat het evenement vooralsnog wél door en willen we ons zesde lustrum toch op bescheiden wijze vieren.”

Dit gebeurt waarschijnlijk middels muziek van een DJ. Daarnaast is er weer een kampvuur waaraan kanoërs en andere geïnteresseerden zich na afloop kunnen warmen.