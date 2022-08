Het Boxtelse centrum stond zaterdag en zondag in het teken van Italië. Daar hoort natuurlijk ook een lekker ijsje bij.

La Dolce Vita in Bruisend Centrum Boxtel

16 minuten geleden

De temperatuur van zaterdag voelde al mediterraan aan, met zo’n 32 graden Celsius. De Italiaanse vlaggen en muziek in het centrum van Boxtel brachten bezoekers naar het land van pizza, pasta, Rome en Venetië. Bruisend Centrum Boxtel staat dit weekend in het teken van Italië en daar speelden diverse ondernemers op in.

Een lekker ijsje is met dit weer al niet te versmaden, maar laat Italië nu ook beken staan om uitstekende ‘gelato‘. En dus doet het IJscafé dit weekend goede zaken. Een stukje verderop grijpen Giònella Rigaglia en Isa Goossens van Italian Club Splendita Gente het thema aan om hun zaak aan de Rechterstraat onder de aandacht van de centrumbezoekers te brengen. Voor Rigaglia voelt het helemaal als thuis, aangezien zij in het Zuid-Europese land geboren is.

De Markt is voor deze gelegenheid omgedoopt tot Piazza Italiana. De Boxtelse centrumhoreca hebben daarbij gezorgd voor een hapje bij elk drankje dat de gasten op het terras bestellen.

THEMA’S

Bruisend Centrum heeft de komende weekenden steeds iets nieuws in petto. Na de kermis die van 19 tot en met 24 augustus wordt gehouden, staat zaterdag 27 en zondag 28 augustus het land van wijn, kaas en de Eiffeltoren centraal: Frankrijk. Natuurlijk klinken dan ook de nodige chansons door het centrum.

Een weekend later kunnen F1-fans hun hart ophalen als Max Verstappen zijn weg naar het kampioenschap voortzet in Zandvoort. Op 10 en 11 september staat (speciaal)bier centraal. In de weekenden daarna komt nog een najaarsbraderie voorbij, muzikale middagen, een dino-thema en als afsluiting Halloween.