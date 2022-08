Het Groot Duijfhuis in Liempde heeft een flinke boomgaard vol met verschillende historische fruitrassen. De laatste zondag van augustus is het fruitdag, en kan iedereen komen proeven.

Publiek welkom bij Fruitdag Groot Duijfhuis

1 uur geleden

Het Groot Duijfhuis aan de Hoevedreef 2 in Liempde is zondag 28 augustus weer geopend voor publiek. Tijdens deze maandelijkse openstelling leggen de vrijwilligers van Brabants Landschap komt een ander onderwerp voorbij. Deze keer komen fruitliefhebbers volop aan hun trekken.

Het is inmiddels een traditie om in augustus een ‘fruitdag’ te houden bij het Groot Duijfhuis. Rond de eeuwenoude duiventoren ligt een boomgaard. De vele verschillende fruitbomen hangen vol met vruchten. Bezoekers kunnen in de voormalige stal van het Duijfhuis, nu ingericht als een modern informatiepunt, verschillende appels en peren zien en proeven.

DUIVENPAD

De open dag is tevens een goed moment om het vorige maand geopende Duivenpad te lopen. Dit is een korte wandelroute voor kinderen, waarmee ze aan de hand van een routekaart op ontdekking gaan in het Dommeldal.

Bezoekers kunnen daarnaast een kijkje nemen in de voormalige stal van het Groot Duijfhuis. Daar wordt door middel van foto’s en korte video’s informatie gegeven over de flora en fauna van het Dommeldal en over de vorige bewoners van de boerderij. Het informatiepunt van Brabants Landschap is iedere laatste zondag van de maand (tot en met september) geopend van 10.00 tot 16.00 uur.