Eerste hogesnelheidswissel ligt op zijn plek

Voor het werk aan het spoor is groot materieel nodig.

Een zware en complexe klus, waarvoor veel zwaar materieel nodig is, dat over rails rijdt en dus niet uit kan wijken. Er komt nogal wat logistiek inzicht bij kijken. Een karwei waarvoor zeventien dagen staan. Er ging een paar jaar voorbereiding aan vooraf, regelzaken als aanbestedingen meegeteld. En nu komt alles samen. Dirven: ,,We werken dag en nacht door. Niet alleen de wissels worden gelegd, ook de bovenleidingen worden aangepast.”

54 KILO

Hier en daar slijpen mannen in oranje hesjes stukken spoorbaan af, om alles passend te maken. Schijnbaar moeiteloos legt een medewerker een stuk rails opzij. Dirven: ,,Zo’n spoorbaan weegt 54 kilo per meter. We brengen straks het deel van de wissel met twee kranen. Het mag n..