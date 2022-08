Scouting Boxtel werft bestuursleden

Het bestuur van Scouting Boxtel is op zoek naar een nieuwe voorzitter en secretaris. De twee huidige bestuurders, respectievelijk Mario de Keijzer en Janneke Greunsven, leggen na een jarenlange inzet hun taken binnen nu en maart volgend jaar neer.

Boxtel heeft een rijk verenigingsleven en een van de grotere verenigingen binnen de gemeente is de scouting. Elke week organiseren ongeveer 130 vrijwilligers activiteiten voor de driehonderd jeugdleden die aangesloten zijn. Dat is elke keer iets anders: vlotten bouwen, boomklimmen, kamperen, knutselen, sporten, spelletjes spelen of vuur maken. Elke opkomst is uniek, maar bij alle activiteiten worden de kinderen uitgedaagd om spelenderwijs hun eigen grenzen te verleggen en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen.

IN GOEDE BANEN

Het bestuur van de vereniging zorgt ervoor dat dit alles in goede banen geleid wordt en dat al die vrijwilligers ondersteund worden in hun werk. Het bestuur zorgt er daarnaast ook voor dat de financiën op orde zijn, er vergaderingen georganiseerd worden en allerlei urgente zaken opgepakt worden. Ook draagt het bij aan de veilige plek die Scouting Boxtel voor iedereen is, bijvoorbeeld door iedereen een Verklaring Omtrent Gedrag te laten aanvragen of actuele thema’s onder de aandacht te brengen.

De komende tijd komen er enkele bestuursfuncties vrij. Voorzitter De Keijzer, secretaris Greunsven en bestuurslid Olga Kea hebben zich jarenlang met veel plezier en passie ingezet voor de vereniging. Binnen afzienbare tijd zullen zij het stokje overdragen aan hun opvolgers.

De rol van secretaris komt in november aanstaande vacant. Per maart 2023 is een nieuwe voorzitter nodig en vanaf november 2023 is er ruimte voor een nieuw algemeen bestuurslid. Een herverdeling van de rollen of taken binnen het bestuur is bespreekbaar. Gezocht wordt naar enthousiaste en daadkrachtige vrijwilligers die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging. Zij krijgen de mogelijkheid om in Boxtel betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen. De werkzaamheden vergen een inzet van enkele uren per maand.

TOEKOMSTBESTENDIG

Karlijn van Abeelen is al jaren actief als vrijwilliger en stopte onlangs als leiding bij de Bevers. Nu is ze algemeen bestuurslid. Ze vertelt: ,,We komen als bestuur een aantal keer per jaar samen om een avond te vergaderen. Vaak worden dan de lopende zaken en aankomende activiteiten besproken. Zo zijn we op moment bezig met een plan om Scouting Boxtel toekomstbestendig(er) te maken. Vaak werken we de taken dan individueel of samen met andere vrijwilligers verder uit.”

Naast de bestuurstaken zijn de meeste leden ook actief betrokken bij de groep. Zo nemen ze af en toe een kijkje bij opkomsten en zijn ze aanwezig bij groepsactiviteiten. ,,Sommigen van ons doen bijvoorbeeld steevast mee aan de iScout, een super spannende avond die een beetje lijkt op de Boxtelse Quiz, maar dan doen er vele honderden internationale scoutingteams mee. Ook zijn we meestal bij de Jotari, een groot groepsweekend wat in het teken van communicatie staat. Dit is allemaal natuurlijk niet verplicht, maar wel erg gezellig. De vrijwilligers vormen een gezellige club en hebben echt hart voor de groep”, aldus Van Abeelen.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via e-mail: secretaris@scoutingboxtel.nl.