Na bijna 85 jaar vaart De Ark opnieuw een andere koers

Het parochiebestuur van de wijk Breukelen liet De Ark bouwen als jeugdhuis. Met name na de Tweede Wereldoorlog was het aan de plaatselijke, als wat elitair betitelde, kunstkring Herlevend Boxtel te danken dat er in de zaal met ruim vierhonderd zitplaatsen uiteenlopende voorstellingen werden opgevoerd. Zowel door lokale muziek-, zang- en toneelverenigingen als door nationaal bekende cabaret- en theatergezelschappen.

NIET DE MINSTEN

Met name in de jaren veertig en vijftig was De Ark in trek als theater. Zeker na een ingrijpende - en achteraf bezien waarschijnlijk té kostbare - verbouwing in 1952. Daarbij werd het toneel uitgebreid waarna niet de minsten er het gordijn lieten ophalen. Grote acteurs als Ko van Dijk,..