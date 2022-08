Zoektocht naar oude filmbeelden Ave Maria

54 minuten geleden

Christian van Zogchel is een van de spelers van theatergroep Pulz! en was onlangs te gast in de podcast van regisseur Lieke Faber (zie eerder artikel op deze website). Tijdens het gesprek komt het beginpunt van zijn zangcarrière aan bod: het vertolken van het Ave Maria tijdens huwelijksmissen in de Boxtelse Sint-Petrusbasiliek.

De acteur loopt al een tijdje mee in het wereldje van amateurtheater, zingt bij de coverband Streamz en was in 2018 en 2019 Prins Carnaval van Eendengat. Zijn liefde voor optreden en muziek begint op zijn zevende levensjaar, als hij zich aansluit bij een kerkkoor. ,,Ik had een hoge stem, waardoor ik vaak solo mocht zingen. Toen zaten de kerken nog echt vol tijdens een dienst, dus dat was altijd erg spannend.”

AKOESTISCH

Van Zogchel mocht destijds ook veel zingen tijdens huwelijksvoltrekkingen in de kerk. ,,Ik stond dan naast het orgel en zong het Ave Maria. Daar kwam geen microfoon aan te pas, de akoestiek van de kerk droeg het geluid goed verder”, vertelt hij. Tijdens het gesprek met Faber komt aan bod dat tijdens die trouwmissen vaak een videocamera meedraaide. ,,Van mijn optredens zou dus nog beeld- of geluidsmateriaal moeten zijn. Ik zou het erg leuk vinden om dat nog eens terug te zien of te luisteren.”

De Boxtelaar beseft dat de mensen die toen trouwden nu waarschijnlijk zo’n vijftig jaar samen moeten zijn. Toch hoopt hij dat er nog iemand is die hem kan helpen, mogelijk de kinderen van de echtparen van toen.

KAARTJES WINNEN

Wie nog opnames heeft van Van Zogchel uit die tijd, krijgt van hem en Faber twee kaartjes voor de voorstelling ‘Is dit nou later?’ van theatergroep Pulz! op vrijdag 7 oktober in Podium Boxtel of vrijdag 4 november in Oisterwijk. Reageren kan door te bellen (06-23 89 51 15) of te mailen (christianvanzogchel@gmail.com).