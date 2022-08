Liempdse maakt podcast uit liefde voor amateurtoneel

Een gezellig gesprek tussen twee theaterliefhebbers. Dat is de insteek van de podcasts die Lieke Faber maakt. Onder de naam Theater Freaks praat ze met onder meer Christian van Zogchel over haar eigen productie, de liefde voor het toneel en alles wat daarbij komt kijken.

Het idee voor theatergroep Pulz! is heel spontaan ontstaan. Liempdenaar John Zwijnenberg hoorde tijdens zijn vakantie het nummer ‘Is dit nu later?’ van Stef Bos. Daarin bezingt de Nederlandse singer-songwriter het leven dat je wordt voorgespiegeld als je jong bent en wat daar van overblijft als je later groter bent. Met de gedachte: ‘wat is later?’ kwam Zwijnenberg op het idee voor een toneelstuk met daarin Nederlandse liedjes verwerkt.

Hij legde het voor aan Faber, die hij nog kende van de Boxtelse theaterproducties The Sound of Music en Witte Geit. ,,Ik dacht meteen: laten we dit gewoon doen!”, geeft Faber aan. ,,Het onderwerp zet je aan tot nadenken over je eigen leven. Want eigenlijk is later gewoon vandaag als morgen er niet meer is..