Klok bij ‘t Haventje herinnert aan hulp van ‘zwarte zusters’

Na de laatste verbouwing in 2014, waarbij het woonzorgcentrum veranderde in het huidige Buitenhuis, dreigde de 125 kilo zware bel te verdwijnen. Deze lag al enkele jaren opgeslagen in een schuurtje. De kapel waar de klok ooit hing, was al eerder afgebroken. Jos onderhield destijds als hovenier de tuin van het complex en kreeg van Jos van Helvoort van Sint-Jozef de vraag of hij de klok niet mee kon nemen. ,,Dat heb ik toen meteen gedaan. Ik vond namelijk dat die bel behouden moest blijven voor de Essche gemeenschap. Het is immers een herinnering aan de zwarte zusters die hier in Esch de gezondheidszorg vorm hebben gegeven”, vertelt hij.