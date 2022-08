Liduina at the beach.

Bewoners Liduina genieten van zon, strand en een drankje

17 minuten geleden

Een dagje strand is zo geregeld voor de bewoners van zorgexpertisehuis Liduina. Vlakbij de ingang ligt hun eigen ‘Boxtel beach’.

Medewerkster Dorien Fasol: ,,We doen dit voor het derde jaar. De ouderen zitten hier heerlijk in de schaduw. Als er kleinkinderen op bezoek komen en in het zand spelen, genieten de bewoners daarvan. Dan is er wat te zien.”

Pien en Gus van der Meer (op foto) uit Hooge Mierde waren maandag op visite bij Marietje Schellekens en vermaakten zich op het ‘strand’. Loonbedrijf Van Pinxteren stortte het zand en haalt het ergens in september ook weer op.