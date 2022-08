De Heikant bij Esch is komende week enkele dagen afgesloten vanwege wegwerkzaamheden. De weg is echter maar een dag geheel afgesloten, donderdag 18 augustus.

Heikant in Esch krijgt een nieuwe asfaltdeklaag

1 uur geleden

De Heikant, gelegen tussen de Molenwijkseweg in Boxtel en de Runsdijk in Esch, krijgt volgende week een nieuwe toplaag. Maandag 15, dinsdag 16 en donderdag 18 augustus zijn er werkzaamheden.

Volgende week donderdag is de weg afgesloten. Gele borden vermelden dat de Heikant van maandag tot en met donderdag dicht is, maar dat is niet zo, aldus een woordvoerder van de gemeente Boxtel. ,,Die borden hebben vooral een waarschuwende functie. De weg is alleen donderdag echt afgesloten, maar omrijden is ook de andere dagen handiger, voor niet-bestemmingsverkeer.” Er komt 18 augustus een omleidingsroute.

De huidige asfaltdeklaag van de Heikant wordt verwijderd en maakt plaats voor een nieuwe. Daarnaast worden de bermen verstevigd en verhard met betonplaten.

Ook elders in de gemeente staan volgende week werkzaamheden op de planning. Zo zijn in wandelpark Molenwijk van maandag 15 tot en met woensdag 17 augustus meerdere voetgangersbruggetjes afgesloten vanwege onderhoud. Een week later is het Ossepad aan de beurt.