Blauwalg in Boxtel? Check vooral de bordjes!

Bij de ingang van park Molenwijk hangt het hele jaar een waarschuwingsbordje dat in het Leijsenven mogelijk blauwalg voorkomt. Dat was woensdag nog niet het geval.

Een interactieve blauwalgkaart, zoals waterschap Brabantse Delta in Breda die op zijn website hanteert, heeft De Dommel niet. In vergelijking met omliggende waterschappen voert De Dommel zelf geen metingen uit als er een melding binnenkomt, mede omdat dit erg arbeidsintensief is. Waar het geen zwemwater betreft, zijn zogeheten gebiedsbeheerders (veelal de gemeente) aan zet om borden te plaatsen als zij blauwalg constateren. ,,Wij melden het alleen op onze website als er botulisme wordt aangetroffen”, zo meldt een woordvoerder van het in Boxtel gevestigde waterschap. Wel is er overleg met de gebiedsbeheerders als er een vermoeden bestaat dat de bacterie aanwezig is.