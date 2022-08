Recreatieplas is een oase van verkoeling

,,Ik zie minder lokale abonnementhouders dan gebruikelijk. Er komen wel de nodige bezoekers van buitenaf”, vertelt Brusselers. Hij is blij met de zonnige zomer. ,,Het seizoen duurt nog tot eind september, hopelijk blijft het mooi weer.”

Riny en Willemien van Iersel uit Boxtel zijn vaste gasten. Ze bezoeken De Langspier regelmatig. ,,We waren toen onze kinderen jonger waren vooral georiënteerd op de IJzeren Man in Vught, maar nu niet meer. We genieten hier echt. Je kunt in de schaduw zitten op het gras, wat te eten en te drinken kopen en de sfeer is goed. “