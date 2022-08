Fietsers bezetten invalidenparkeerplaats

Een rijtje fietsen aan de noordkant van winkelcentrum Oosterhof. Ze staan op de plek van een invalidenparkeerplaats voor automobilisten, zoals het bordje duidelijk maakt. De belijning op het wegdek is echter helemaal weg gesleten.

Gisteren belde een klant van het winkelcentrum naar de redactie. Voor de zoveelste maal kon zij geen gebruikmaken van de invalidenparkeerplaats bij de Maastrichtsestraat. Weken geleden attendeerde ze de winkeliers al op het probleem, maar die verwezen haar naar de gemeente, want die is eigenaar van de grond.

,,Dus ik bel naar het gemeentehuis en leg de situatie uit. Ze zouden er werk van maken en regelmatig een boa laten controleren. Dat is nu een week of drie geleden. Deze week hing ik opnieuw aan de lijn. Er is immers nog altijd niets gebeurd. Heel vervelend!”, vertelt de Boxtelse.