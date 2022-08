Doopschelpen geven de basiliek wat extra kleur

Het eerste exemplaar ging 3 juli naar Amber van Heerebeek en haar ouders. De zogeheten levensboom bevindt zich pal tegenover de wand met gedachteniskruisjes van de overledenen in de parochie. Zo worden leven en dood dicht bij elkaar gebracht.

Het idee van de doopschelpen is geboren in en uitgewerkt door de Contactgroep Boxtel. ,,We wilden naast de gedachteniskruisjes van de overledenen ook de andere zijde van het leven laten zien: het begin”, aldus Yvonne de Riet, een van de kartrekkers van dit letterlijk en figuurlijk kleine maar betekenisvolle gebaar. Na ongeveer anderhalf jaar ontvangen de ouders de schelp, tijdens een familiedag waarvoor zij worden uitgenodigd.