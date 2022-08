Al doende leert men. Een oplaadkabel die over een voetpad hangt, zoals enkele jaren terug in de Mgr. Bekkersstraat het geval was, is inmiddels verleden tijd.

Twee kilometer rijden voor laadpaal in Boxtel

1 uur geleden

Wie zijn of haar elektrische auto wil opladen in Boxtel bij een publiek oplaadstation, moet hiervoor gemiddeld 2,22 kilometer rijden. Dat blijkt uit onderzoek van Zonneplan, een leverancier van zonnepanelen. Het bedrijf legde alle gemeenten in Brabant langs de meetlat door de informatie van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur te delen door de lengte van het wegennet. Boxtel komt daarbij prima uit de bus.

De gemeenten die om Boxtel heen liggen zitten ongeveer rond dezelfde ‘laadpaaldichtheid’. Alleen in Sint-Michielsgestel en Oirschot moeten bezitters van elektrische voertuigen wat verder rijden, zo’n 3,45 kilometer.

Buurgemeente Vught behoort tot de gemeenten met de kortste afstand tot een laadpaal. Daar is om iets meer dan een kilometer een oplaadpunt te vinden. In Tilburg en ‘s-Hertogenbosch is dat zelfs onder de kilometer.

Boxtel doet het volgens het onderzoek zeker niet slecht. Wie een Tesla of Polestar rijdt in het uiterste zuiden of oosten van de provincie is verder van huis. Daar moeten bestuurders tussen de 6,2 (Deurne) en 19 kilometer (Baarle-Nassau) afleggen voor zij hun auto kunnen opladen aan een openbaar station.

ELEKTRISCH

Op Europees niveau is afgesproken dat in 2030 alle nieuwe auto’s die verkocht worden elektrisch moeten zijn. In Nederland rijden er dan volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zo’n 1,9 miljoen zogeheten EV’s (Elektrische Voertuigen) rond. De laadpaaldichtheid zal dan ook de komende jaren toenemen, zowel de openbare stations als direct aan huis.