Extra beloning ‘zomerbezorgers’ Brabants Centrum

1 uur geleden

Een leuk zakcentje, de wind door je haren en een stralend zonnetje: wat wil je nog meer? Nieuwe bezorgers die op donderdag Brabants Centrum verspreiden, krijgen een bonus. De krant zoekt mensen voor de zomerperiode.

Nieuwe bezorgers krijgen vijf euro extra per week per wijk. In totaal varieert de vergoeding dan van zo’n tien tot vijftien euro per uur, mede afhankelijk van hoe snel (en goed) de kranten worden bezorgd. Folders insteken of kranten vouwen is niet nodig. Het gaat om de periode van donderdag 11 augustus tot en met donderdag 1 september. Er zijn verschillende wijken beschikbaar, waaronder Esch.

AANMELDEN

Aanmelden kan via e-mail: bc@brabantscentrum.nl of telefoonnummer (0411) 67 25 13 tijdens kantooruren. Binnenlopen in het kantoor aan de Prins Bernhardstraat 5 kan ook. Maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. Vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur.