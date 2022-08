Raapakkerbrug wordt aangepakt

Dat dit zou gebeuren, meldde Brabants Centrum eind vorig jaar al. Er was toen sprake van dat de werkzaamheden in het voorjaar zouden plaatsvinden, afhankelijk van het weer. Een woordvoerder van de gemeente Boxtel geeft aan dat ervoor gekozen is de werkzaamheden in de vakantieperiode uit te voeren om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. De scholen zijn dicht en dus benutten minder mensen de overspanning.

De Raapakkerbrug geeft al jaren problemen bij nat weer en vorst. Dan wordt de toplaag van synthetisch rubber (EPDM) spekglad. Daarnaast slijt het materiaal ook betrekkelijk snel en laat dan deels los of er vallen gaten in. In 2017 en 2019 voerde Boxtel nog onderhoudswerkzaamheden uit aan de brug, maar de gladheid bleef.