‘Volle bak is een understatement, zeker voor zaterdag’

De kermisattracties zijn in trek in Liempde. Ook de horeca heeft niet te klagen. Er hangt een dorpse, gemoedelijke sfeer.

Dat was zaterdag en zondag ook al het geval. Kees Berkelmans, eigenaar van horecazaak Bij de Buren, blikt tevreden terug op de eerste twee kermisdagen. ,,Volle bak is een understatement, zeker voor de zaterdag. Ook zondag was het druk. Niet alleen bij de horeca, ook op het kermisterrein.”

SPONTANE KARAOKE

Bij de Buren heeft voor het eerst een kermisprogramma op touw gezet en is daarbij niet over een nacht ijs gegaan. Berkelmans: ,,We hebben de zaken goed voorbereid, ik heb zelfs een horecamanager ingehuurd.” Willem van Loon is de bewuste manager. ,,De sfeer zat er echt in. Er ontstond zaterdag op het podium spontane karaoke. De DJ nodigde bezoekers uit een nootje te zingen en er deden er aardig wat mee.”