Avondexcursie naar buurtschap Kasteren

1 uur geleden

Kees Quinten, gids van Gastvrij Liempde, verzorgt maandag 15 augustus een wandelexcursie naar buurtschap Kasteren vanaf bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd. Deelnemers lopen vanuit het dorp zo de geschiedenis van Liempde in en komen onder meer langs hoeve Wedehamer en het Duits Lijntje.

Wandelaars maken vlak na hoeve Wedehamer aan de Smaldersestraat de oversteek over de Dommel met het fietserspontje. Aan de andere kant van het water, aan de Hoevedreef, vertelt Jan Zandbergen over zijn boomgaard. Daarbij ontbreekt een tussenstop bij het Groot Duijfhuis met zijn Vlaamse schuur en duiventoren niet tijdens de excursie. Quinten legt hier uit wie er hebben gewoond, wat zij daar deden en wat hun functie was.

Vervolgens gaat de tocht naar het Duits Lijntje, dat in 1873 werd aangelegd en tijdens de Tweede Wereldoorlog als belangrijke aanvoerroute diende voor de Duitsers om materiaal en militairen te vervoeren.

De laatste stop is bij de Kasterense Watermolen, waar Quinten uitleg geeft over de geschiedenis van deze plek.

INFORMATIE

De excursie start om 19.00 uur bij bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4. De wandeling duurt tot circa 21.00 uur. De kosten bedragen 5 euro en zijn aan de kassa te voldoen. Een kopje koffie of thee na afloop is bij de prijs inbegrepen.