Het buitenlokaal van Brabants Landschap op landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel.

Buitenlokaal landgoed Haanwijk zondag open

45 minuten geleden

Iedere tweede zondag van de maand, van april tot en met september, is het buitenlokaal op landgoed Haanwijk in Sint-Michielsgestel geopend van 12.00 tot 14.30 uur. Ook sociale tuinderij De Scheve Schup kan dan bezocht worden. Voor cultuurliefhebbers is museum Romeins Halder aan te raden. De eerstvolgende openstelling is 14 augustus.

In het buitenlokaal van Brabants Landschap, gevestigd op het adres Haanwijk 4a, geven vrijwilligers van Natuurgroep Gestel en IVN ‘s-Hertogenbosch uitleg over het landgoed. Om 12.30 uur start een gratis excursie onder leiding van natuurgidsen. Bij voldoende animo is er ook een stiltewandeling.

Het bezoek aan landgoed Haanwijk kan gecombineerd worden met een vaartocht over de Dommel. Daar moeten liefhebbers uiterlijk 48 uur van tevoren voor reserveren via www.vestingfietsen.nl. De tocht start om 10.45 uur bij de aanlegsteiger in de buurtschap Halder en duurt ongeveer een uur. Voor volwassenen kost de excursie elf euro, kinderen betalen de helft (tot vijf jaar gratis).

Zondag 14 augustus is tevens museum Romeins Halder open van 12.00 tot 16.00 uur. Om 13.30 uur is er een museumwandeling, die kost vijf euro per persoon.