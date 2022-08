‘Senioren, vraag in augustus huur- of zorgtoeslag aan’

1 uur geleden

Veel ouderen laten geld liggen, omdat ze niet weten dat ze recht hebben op huur- en/of zorgtoeslag, aldus ANBO. Daarom roept de ouderenbond augustus uit tot Maand van de Toeslagen. De aanvraag over 2021 dient namelijke vóór 1 september zijn ingediend. ,,Het mag dan een vakantiemaand zijn, dit is hét moment om in actie te komen”, aldus ANBO-directeur Anneke Sipkens.

Eén op de tien mensen die recht hebben op de toeslagen, vraagt deze niet aan. Vorig jaar is zo’n 100 miljoen euro aan toeslagen op de plank blijven liggen.

Sipkens zegt daarover: ,,Dat is toch te gek voor woorden? Dit zijn mensen die financiële ondersteuning goed kunnen gebruiken. In deze dure tijden misschien wel meer dan ooit.”

TERUGBETALEN?

De redenen waarom mensen de toeslag(en) niet aanvragen, zijn divers. Zo zijn sommigen niet op de hoogte van de regelingen. Een onderzoek van het Nibud toont aan dat ruim een kwart van alle huishoudens niet weet of ze recht hebben op toeslag. Anderen zijn bang dat ze achteraf geld moeten terugbetalen.

De Nationale Ombudsman concludeerde in juni al dat veel financieel kwetsbare ouderen onterecht geen gebruik maken van inkomensvoorzieningen. Soms leven zij daardoor onnodig onder het sociaal minimum.

AANBOD HULP

ANBO pleit er al langer voor om inkomensafhankelijke regelingen als huur- en zorgtoeslag automatisch toe te kennen aan mensen die ervoor in aanmerking komen. De bond biedt hulp om bij beoordeling of een aanvraag zinvol is en bij het invullen van de benodigde formulieren. Meer informatie staat op de site van ANBO.