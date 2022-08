Kademuur van gemeentevijver krijgt nieuwe voegen

Het voegwerk toont tekenen van verval en begint op diverse plekken los te laten. Van enorme schade is geen sprake volgens een gemeentewoordvoerder. Maar om erger te voorkomen is ervoor gekozen om dit jaar alles bij te werken. Voor de gehele klus is 12.000 euro gereserveerd.

Op termijn staat er nóg een werkje te wachten bij de vijver op de hoek van de Dr. Van Helvoortstraat en Mgr. Bekkersstraat. In 2025 worden de metalen leuningen op de kademuur opnieuw behandeld om corrosie te voorkomen. Daarvoor reserveert Boxtel 11.000 euro. Indien nodig wordt dan ook herstel van metselwerk meegenomen.