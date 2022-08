Kermis Liempde in volle gang

Kermiszondag in Liempde: dikke pret voor jong en nog jonger.

De kermis in Liempde is gisteren begonnen en vandaag, zondag, is traditioneel de dag voor gezinnen om de attracties te bezoeken. Fotograaf Peter de Koning maakte diverse foto’s van het vrolijke volksfeest. Zie ook donderdag Brabants Centrum voor een fotoreportage.