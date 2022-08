Brabants Buske bezoekt Willem, Woezel, Wickie en Waldo

Buske treft buske, zo was het gisteren. Het team van het regionale televisieprogramma trekt namelijk door de provincie in een Volkswagen T3, een voertuig dat veel wegheeft van het model uit de jaren zeventig, de T2.

Mirte: ,,We hadden vorig jaar al contact met Brabants Buske, maar toen kon de opname niet doorgaan. Hun busje ging kapot. Vrijdag kregen we telefoon of ze zaterdag alsnog bij ons terechtkonden. Een perfecte timing, want we ontvingen net gasten die met een van onze busjes op vakantie gingen.”

Zoals Mart en Mirte al eens in Brabants Centrum uitlegden, verhuren ze camperbusjes via boekingsplatform GoBoony. Het geld dat ze daarmee verdienen, lenen ze uit aan kleine zelfstandigen overal ter wereld, via microkredietplatform Wakibi. M..