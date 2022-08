NS raadt aan: reis buiten de spits

Rijkswaterstaat werkt in dezelfde periode aan de weg bij Eindhoven. De kans bestaat dus dat bussen vertraging oplopen. Reizigers tussen Boxtel en Eindhoven moeten dan ook rekening houden met minimaal een half uur extra reistijd. Tijdens de werkzaamheden zijn er NS-medewerkers op de stations aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

De meest actuele informatie is telkens te vinden in de NS Reisplanner. Er rijden vanaf dinsdag snelbussen tussen Eindhoven Centraal en Boxtel en stopbussen van Eindhoven Centraal via Eindhoven Strijp-S en Best naar Boxtel.