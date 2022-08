Hobbycentrum Boxtel biedt door het jaar heen tal van cursussen, onder andere schilderlessen. Vorig jaar werd een aantal doeken geveild. In de zomer is er een scala aan extra activiteiten.

Zomerclub Hobbycentrum Boxtel gaat laatste weken in

1 uur geleden

De laatste twee Zomerclub-weken van Hobbycentrum Boxtel (HCB) gaan maandag 15 augustus van start. Er is volop belangstelling voor de workshops en activiteiten, aldus de organisatie. De Zomerclub voorziet in een behoefte.

Liefhebbers kunnen komende maandag en woensdag 24 augustus deelnemen aan een workshop haken en lavendel. Ze maken zakjes voor het geurende kruid of haken een boodschappennet. Eveneens op maandag 15 augustus leren deelnemers een verhaal schrijven aan de hand van diverse opdrachten, bijvoorbeeld hun levensverhaal. Schaken met de kleinkinderen is eveneens een programmaonderdeel op 15 augustus, evenals bewegen in de tuin, onder begeleiding. Kortom, keus genoeg.

Dinsdag 16 augustus is er een workshop mandala tekenen. Mandala is Sanskriet voor wiel of cirkel. De les omvat dan ook tekenen met kleuren, lijnen en vormen binnen de ruimte van een cirkel. Meditatief en creatief.

Ook op woensdag 17 augustus wordt er getekend. Maar dan op ruitjespapier. Er wordt een workshop patroontekenen gegeven, de basis voor het ontwerpen van een eigen kledingstuk. Verder is er woensdag een gezellige kaartmiddag, maar ook een workshop glaskunst.

Op woensdag 24 augustus gaan wandelaars een hele dag op pad. Ze lopen van Oirschot naar Boxtel, een kleine vijftien kilometer.

Vrijdag 19 augustus is er, tot besluit van de week, een workshop Komoot. Wie meedoet, leert zijn smartphone gebruiken voor fietstochten en wandelingen.

TIJDEN EN TARIEVEN

Alle HCB-Zomerclub activiteiten zijn te vinden op www.hobbycentrumboxtel.nl. Daar staat alle informatie over de workshops, de deelnamekosten, de aanvangstijden en het aanmelden.