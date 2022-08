Jeugd probeert geen druppel water te morsen

Brabant Water roept inwoners van de provincie op zuinig te zijn met water. Die boodschap hebben de kinderen die vandaag meededen aan sport- en spelactiviteiten op het hoofdveld van ODC goed begrepen. Ze morsten zo min mogelijk.

Twee teams deden namelijk hun uiterste best water uit een emmer over te brengen naar een afwasbak. Met een beker, via een hindernisparcours. Doel: zo snel mogelijk de afwasbak tot het streepje vullen. ,,Die bak staat schuin”, ontdekt een van de kinderen. Dat klopt, eenmaal rechtgezet blijkt het streepje gehaald.

Het volgende spel lijkt eenvoudiger, maar is dat niet. Een frisbee door een gleuf in een ton mikken blijkt knap lastig. Zelfs wijkagent Hicham Argani die een kijkje komt nemen, slaagt niet in het kunststukje, al komen zijn worpen wel heel dicht bij. De activiteiten worden georganiseerd door jongerenwerkers van B-Town en R-Newt in samenwerking met voetbalclub ODC. Jongerenwerker Yasmir Attaf: ,,Het kan echt, zo’n frisbee in de ton gooien.” Volgens Attaf slaagde hij er een paar dagen eerder in met de schijf het gat te vinden. Hij bekent wel dat hij er een poosje op had geoefend.

Op het programma staan nog meer spellen, boogschieten onder andere. Heel druk is het weliswaar niet, maar de deelnemers die er zijn, vermaken zich prima. Tot en met de laatste week van augustus zijn er op woensdag, donderdag en vrijdag nog kinderactiviteiten onder de noemer ZomerTijd. Op woensdag kunnen deelnemers vrij voetballen bij ODC, op donderdag is R-Newt met de sportbakfiets op meerdere plekken en elke vrijdag is er sport en spel op het hoofdveld van ODC aan de Platanenlaan.