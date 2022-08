Beagle Rover verzot op Brabants Centrum

1 uur geleden

Als Rover, de beagle van hun dochter, op bezoek komt bij Ineke en Cees Hellemons, zit de drie jaar oude viervoeter het liefst bij ‘opa’ op schoot. Vorige week vrijdag was dat ook het geval, juist op het moment dat Cees de krant zat te lezen. Ineke was er natuurlijk als de kippen bij om dit met de camera vast te leggen. Te meer omdat ze om de hoek wonen van de plek die op de voorpagina van Brabants Centrum is gefotografeerd...