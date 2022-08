Sabum Coffa bezoekt Defence Center Boxtel

Sabum Adriaan Coffa verraste vorige week Defence Center Boxtel met een bezoek. Coffa gaf enkele decennia geleden nog taekwondoles in de Boxtelse buurt de Jordaan.

Toen de Oosterse vechtkunst nog maar amper in Nederland bekend was, heeft hij die mede verspreid. Onder meer in zijn eigen sportscholen. Hij werkte samen met enkele bekende grandmasters, zoals Louis Pardoel, die de negende dan behaalde. De taekwondoka is houder van de zesde dan. Hij beoefent zijn sport nog altijd dagelijks.

Via een bekende van Jayden van Sandwijk, lid van Defence Center Boxtel, kwam Coffa bij de Boxtelse sportschool terecht. Hij bracht trainers sabum Atmane Qoubbane en boo-sabums Jolijn van Eisden en Ralph Dikmans een aantal fijne kneepjes en weetjes van het hedendaagse taekwondo bij. Afgesproken is dat sabum Coffa vaker een kijkje komt nemen.