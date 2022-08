Christfried Rodeyns verlaat Heilig Hartparochie

1 uur geleden

Priester Christfried Rodeyns kwam ruim twee jaar geleden in Boxtel wonen en verrichtte diverse hand- en spandiensten voor de Heilig Hartparochie. Op 12 augustus keert hij terug naar zijn vaderland België. Vrijdag was er een uitzwaaibijeenkomst voor genodigden in de Boxtelse pastorietuin, compleet met afscheidslied.

Rodeyns verzorgde wekelijks vieringen in de Sint-Petrusbasiliek, bezorgde de communie bij mensen thuis, bezocht zieken en onderhield links en rechts goede contacten met parochianen.

Maar België trekt toch meer. Rodeyns gaat naar eigen zeggen ‘met enige pijn in het hart’. ,,Maar ik wil dichter bij mijn moeder en familie wonen. In en rondom Tienen heb ik nog veel en goede contacten en kan ik overal aan de gang. Er is daar een parochie met wel vijftien geloofsgemeenschappen. Dus er is genoeg werk te doen en daar heb ik best zin in”.

HULDEBLIJK

Onlangs was er een besloten afscheidsbijeenkomst in de tuin van de pastorie, met een gezongen huldeblijk, op gitaar begeleid door pastoor Geertjan van Rossem.

Parochianen kregen het afgelopen weekend na de eucharistievieringen in Boxtel de gelegenheid priester Rodeyns de hand te schudden.