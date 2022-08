Twee jubilea en heel Lennisheuvel mag meefeesten

Zoals zoveel feestjes moest ook het Kindervakantiewerk in Lennisheuvel haar jubileumviering in 2020 uitstellen. De reden is intussen wel bekend. Twee jaar na het vijftigjarig bestaan trekt het bestuur op vrijdag 2 september alsnog alles uit de kast. ,,Niet alleen voor de kinderen en hun ouders, maar het hele dorp is welkom”, aldus bestuurslid Sven Akerboom. Ook voetbalclub LSV viert haar uitgestelde gouden jubileum op zaterdag 3 en zondag 4 september.

Voordat de festiviteiten losbarsten, is het nog twee dagen bouwdorp. De kinderen uit Lennisheuvel gaan namelijk op woensdag 31 augustus al aan de slag met hamer en spijkers om mooie hutten in elkaar te zetten. Dit jaar is het thema ‘Games’. ,,In de breedste zin van het woord, van gezelschapspelletjes en de ‘Olympic Games’ tot computergames”, legt Akerboom uit.

VOSSENJACHT

Het programma is op een paar punten aangepast. Want waar normaal gesproken de groepjes de opdracht krijgen een specifiek object te bouwen, is dat principe nu losgelaten. Akerboom: ,,Iedereen mag zelf bepalen wat ze in elkaar gaan zetten, mits het te maken heeft met het thema uiteraard. De kinderen uit groep 8 van de basisschool mogen het hoofdbouwsel timmeren.”

Een andere verandering is de afsluiting, die vindt vanwege het feest op vrijdag dit keer al op donderdag plaats. ,,Daarvoor hebben we een vossenjacht bedacht. In het hele dorp lopen bekende gamepersonages rond die de kinderen moeten zoeken”, aldus de medeorganisator. Dit alles vindt plaats rond gemeenschapshuis Orion. Inschrijven is nog mogelijk via kvwlennisheuvel@gmail.com.

IEDEREEN WELKOM

Als het bouwdorp op vrijdag weer is afgebroken, barst vanaf 19.00 uur het dorpsfeest los. Dat staat in het teken van het gouden jubileum van het Kindervakantiewerk in Lennisheuvel. Akerboom: ,,Natuurlijk mogen alle kinderen en hun ouders die de dagen ervoor hebben meegedaan weer komen, maar we benadrukken dat iedereen uit het dorp voor dit feest is uitgenodigd. Ook wie net in Lennisheuvel is komen wonen.”

Voor wie in de afgelopen vijftig jaar aan Kindervakantiewerk heeft meegeholpen of zelf als kind heeft meegedaan is bij Orion een expositie ingericht met foto’s van de afgelopen halve eeuw. Maar er is nog veel meer te doen die avond. Voor de kinderen zijn er tot 21.00 uur springkussens, een rodeostier en een levensgroot dartsbord. De volwassenen kunnen tot 01.00 uur onder het genot van een drankje genieten van live muziek van een coverband en dj-act Smokey & the Bandit. De entree is gratis.

HALF EEUWFEEST

De feestelijkheden in Lennisheuvel zijn na vrijdag niet direct afgelopen. Want ook voetbalvereniging LSV viert haar uitgestelde halve-eeuwfeest. Dat vindt plaats op zaterdag 3 september met een veteranentoernooi en een muzikale avond voor alle inwoners. Er zijn optredens van Jan Biggel, Tim Schalkx en Frank van Weert. Kaarten kosten tien euro en zijn te koop via lsv50jaar.nl. Zondag 4 september staat dan nog een reünie en receptie op het programma.

LENNISDAG

Eveneens op 3 september, maar dan overdag, houdt wijkorgaan Rond Kerk en Orion de Lennisdag. Er zijn wandel- en fietstochten die starten tussen 10.00 en 11.00 uur vanaf Orion. Aanmelden kan via bestuurrko@gmail.com. Vanaf 12.00 uur is er vermaak voor kleine kinderen en er wordt een jeu-de-boulestoernooi gehouden rond het gemeenschapshuis. Hier kunnen maximaal twintig teams aan deelnemen. Aanmelden kan tot woensdag 31 augustus via e-mail: p.kamps@gmail.com.