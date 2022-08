In september 1992 leegde toenmalig burgemeester Wim Letschert de eerste afvalemmer bij de mobiele milieustraat. Het provinciaal experiment was een landelijk unicum. Uiteindelijk bleef alleen de inzameling van groenafval op deze plek over.

Groencontainer weg? Dan doet Esch het zelf wel

56 minuten geleden

Esschenaren hoeven sinds jaar en dag met hun groenafval niet naar de milieustraat. De voormalige gemeente Haaren zorgde iedere twee weken voor een container op de parkeerplaats aan de Haarenseweg. Boxtel heeft deze regeling overgenomen, maar wil er vanwege de hoge kosten nu van af. Platform Esch’ Perspectief (PEP) bekijkt of het mogelijk is het tuinafval zelf in te zamelen.

Toen Esch nog bij Haaren hoorde, werd een zogeheten kraakwagen voor groenafval op zaterdag neergezet. Sinds begin 2021, werd dat verplaatst naar de vrijdag en werd het een container. Daar waren inwoners al niet erg blij mee, zo bleek vorig jaar uit een enquête die PEP in het dorp hield.

Nu komt het hele inzamelpunt dus in gevaar. Het aantal kilo’s dat wordt ingezameld, weegt volgens de gemeente Boxtel niet meer op tegen de kosten. Mede door de gestegen brandstofprijzen, is de container in Esch niet meer rendabel. ,,Veel Esschenaren werken op vrijdag, die kunnen dan niet met hun groenafval komen. Het is dus niet gek dat het eindgewicht tegenvalt...”, geeft PEP-voorzitter Joris van Os aan.

Hij ziet dat nu Esch bij Boxtel hoort, steeds meer verworvenheden worden afgebouwd: ,,Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Inwoners zijn gewend om in hun eigen dorp het afval weg te brengen. Bovendien is het niet duurzaam om heel Esch naar de milieustraat in Boxtel te laten rijden, daar is het nu al erg druk.”

PROEF

Van Os heeft met de gemeente afgesproken om bij wijze van proef te bekijken of vrijwilligers een deel van de taken van Boxtel over kan nemen. Dat is ook al succesvol gedaan met het ophalen van oud papier. ,,We zoeken vrijwilligers die straks bij de container willen staan om mee te helpen”, geeft de voorzitter aan.

PEP wil na de zomer starten met de proef. Van Os: ,,Dan hebben we nog tot het einde van het jaar om aan de gemeente te laten zien dat we het als dorp prima zelf kunnen.”

RESTANT UIT 1992

De inzamelplek voor groenafval is het overblijfsel van een mobiele milieustraat die de toen nog zelfstandige gemeente Esch in september 1992 in gebruik nam. Dorpsbewoners konden er elke zaterdagmiddag terecht; na sluiting werden de containers weggehaald. Het provinciaal experiment werd destijds een landelijk unicum genoemd in het streven om afval zoveel mogelijk te scheiden. Op dat moment konden Esschenaren er niet alleen met hun tuinafval terecht, maar ook met oud papier, glas, puin, ijzer en kleding.