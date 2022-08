Gemondenaren richten zelf nieuw dorpshuis in

1 uur geleden

Het Gemondse dorpshuis De Stek krijgt steeds meer vorm. Het wordt half september casco opgeleverd, zo is de planning. De officiële opening is op zaterdag 7 januari. Die gaat gepaard met een nieuwjaarsborrel voor het hele dorp.

Die bijeenkomst moet de start vormen van een nieuwe traditie: een nieuwjaarsdronk in De Stek op de eerste zaterdag van het jaar. Maar voordat het zover is, moet er nog het nodige werk verzet worden. Vooral binnen de muren van het dorpshuis. De afwerking en inrichting ligt in handen van de Gemondenaren. Het bestuur van De Stek zoekt dan ook handige dorpsgenoten. Wie mee wil helpen, kan zich aanmelden via de website www.destekgemonde.nl.

NIEUWE KOZIJNEN

Na de zomervakantie wordt het buitenterrein bij de ingang van het dorpshuis en de gymzaal aangepakt. Daarnaast wachten de kozijnen nog op vervanging. Die klus kan pas uitgevoerd worden als de nieuwe materialen er zijn, volgens de aannemer komen die vermoedelijk tegen het einde van september.