Kasteel Stapelen staat centraal in een nieuw boek over de heerlijkheid Boxtel-Liempde van Heemkunde Boxtel. Van bovenaf gefotografeerd in 1995, vanuit dit standpunt zie je het kasteel zelden.

Diepere kijk op kasteel Stapelen en zijn bewoners

1 uur geleden

Vraag een Boxtelaar naar mooie, markante gebouwen in zijn woonplaats en kasteel Stapelen komt gegarandeerd voorbij. Het is, samen met de Sint-Petrusbasiliek, het bekendste monument van het dorp. Adriaan van Abeelen, Ruud van Nooijen en Ger van den Oetelaar hebben de historische parel in een boek gevat: Geschiedenis van de heerlijkheid Boxtel-Liempde en kasteel Stapelen. Het komt zaterdag 17 september uit.

In de jaren zestig van de vorige eeuw is onder leiding van deskundige Adriaan van Abeelen uitgebreid bouwhistorisch en archeologisch onderzoek verricht bij kasteel Stapelen. Diverse vrijwilligers hielpen daaraan mee. Professor Jaap Renaud begeleidde de klus. Er is toen veel informatie boven water gekomen die nooit gepubliceerd is, maar nu dan toch is verwerkt in boekvorm.

HEREN

Heemkundige Ruud van Nooijen uit Boxtel heeft aanvullend onderzoek gedaan naar de bewoners van de waterburcht en wat zich daar zoal afspeelde. Hij gaat vooral in op de heren van Boxtel en Liempde, die Stapelen bewoonden en hier de scepter zwaaiden. Van Nooijen borduurt voort op studies van met name de inmiddels overleden historicus Jean Coenen en pater Hans de Visser, die in 2020 stierf.

Liempdenaar Ger van den Oetelaar, oud-wethouder en kenner van natuur en historie, vlocht de bijdragen van Van Abeelen en Van Nooijen dooreen en leverde zelf nog gegevens aan. Het kasteel was lang een centrum van macht en dus legden de auteurs verbanden met de streek. Immers, de invloed van de heren reikte ver.

Sinds 1915 woonden er paters assumptionisten in het karakteristieke gebouw. Zij verkochten kasteel en park in 2018 aan zakenman Xander van Mierlo. De gemeente Boxtel huurt het park, waardoor iedereen kan blijven genieten van de aanblik van het geliefde monument met zijn roemrijke historie.

HEEMKUNDE

Het boek is een uitgave van Heemkunde Boxtel. Het wordt 17 september in besloten kring gepresenteerd in de ridderzaal van het kasteel. Diederik van Sonsbeeck, achterkleinzoon van de laatste kasteelheer Hendrik Mahie, neemt het eerste exemplaar in ontvangst. Het is vanaf genoemde datum te koop voor 27,50 euro via de website van uitgeverij Pictures Publishers, www.picturespublishers.nl.