Nóg twee voorstellingen Van Overbeek in de maak

Van Overbeek heeft er voor gekozen om in 2023 twee voorstellingen te spelen in plaats van een. ‘Het lied van de bultrug’ moet in april zes keer op de planken staan bij het kunstcafé. Het stuk gaat over eenzaamheid en verbinding. Een moderne parabel over het onbereikbare, maar vooral een alibi om te blijven zingen, te dansen, musiceren en te spelen om maar niet te verdwalen. De Vlaamse acteur en schrijver Wim Opbrouck schreef de tekst. De regie is net als bij de huidige en vorige voorstelling van Van Overbeek in handen van Trudy Schambergen. De voorverkoop start op 1 november.