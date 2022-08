Financieel voordeel voor Boxtel door afsluiting bouwprojecten

Een financiële reserve van ruim negen ton hield de gemeente Boxtel achter de hand om tegenvallers bij de ontwikkeling van de spoorzone aan de Van Salmstraat op te vangen. Dat bleek na afronding van het bouwproject niet nodig en dus is de meevaller in de boekhouding van 2021 verwerkt.

Het grondbedrijf waarin de gemeente percelen koopt en verkoopt, boekte jaren op rij een negatief resultaat. Dat constateerde de accountant die de Boxtelse boekhouding beoordeelde onlangs tijdens een raadsvergadering. Wethouder Wim van der Zanden vertelt dat het college er werk van heeft gemaakt om langlopende projecten nu administratief af te sluiten. Dat leidt tot de vrijval van voorzieningen die waren gereserveerd voor eventuele tegenvallers tijdens bouwprojecten.

SPOORZONE LADONK

Het betreft onder meer de woningbouwprojecten In Goede Aarde en Princenlant, maar ook de ontwikkeling van bedrijventerrein Vorst A en de spoorzone aan de Van Salmstraat. ,,Zo’n bouwproject als In Goede Aarde is natuurlijk al lang klaa..