Aanpassing bouwplan Baroniestraat: meer groen

Langs de oever van het Smalwater (rechts op de foto) is in het bouwplan voor de pastorietuin nu een ecologische verbindingszone van 25 in plaats van 10 meter gereserveerd.

De projectontwikkelaar heeft na overleg met de provincie en waterschap De Dommel besloten om de zeven woningen te schrappen. Daarvoor in de plaats komt een bredere ecologische verbindingszone van 25 in plaats van tien meter breed langs het Smalwater.

Het woonzorgcomplex wordt wel wat groter dan aanvankelijk de bedoeling was, maar het totale bouwoppervlak wordt kleiner. De studio’s worden zo’n dertig vierkante meter groot en zijn bestemd voor senioren met een zware zorgbehoefte.

Vrijborg kocht het perceel tussen de pastorie van de voormalige Heilig Hartkerk, Museum Boxtel en Smalwater in 2018. Een jaar later kwam de ontwikkelaar in opspraak omdat al het groen van het perceel werd verwijderd, terwijl de vergunning nog niet rond was. Dit tot..