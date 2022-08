Waterschap wijst bezwaren tegen verdere ‘vernatting’ De Geelders af

De Geelders wordt in de toekomst nog natter. Natuurorganisatie Ark mag er watergangen aanpassen en stuwen plaatsen.

Het waterschap verleende Ark in december vorig jaar een vergunning om op sommige percelen tussen de Savendonksestraat en de Geeldersweg, in het westelijke deel van De Geelders, sloten te dempen, minder diep te maken of juist verder uit te graven. Ook mag de natuurorganisatie enkele stuwen plaatsen.

Omwonenden dienden bezwaren in tegen de vergunning. Ze vrezen dat de overlast van muggen door de maatregelen toeneemt. Bovendien vinden ze dat Ark onvoldoende met een aantal van hen overlegt. Ook pleiten zij voor een nulmeting zodat in de toekomst kan worden bepaald of er al dan geen toename van ongedierte plaatsvindt.