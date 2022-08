New Wine boekt een collecterecord: 187 mille

Tijdens de gebedsdienst aan het einde van zomerconferentie New Wine werd donderdagavond als vanouds een inzameling gehouden voor het goede doel. Die bracht extra veel op nadat bekend werd gemaakt dat de organisatoren met een tekort van 150.000 euro zaten opgezadeld. Foto: Gerard Schalkx.

De voorlaatste editie van New Wine trok in 2019 op Velder zo’n zesduizend voornamelijk protestants-christelijke bezoekers. Na twee jaar afwezigheid bleef de teller van deelnemers dit jaar steken op ruim 4.200, meldde deze krant vorige week al. Desondanks zijn de organisatoren uiteindelijk ‘echt heel blij en dankbaar’ voor de totale opkomst, stelt woordvoerder Mariëtte Woudenberg van New Wine.

VRIJGEVIG

Dat het grote financiële tekort gedekt kan worden uit de de vrijgevigheid van de bezoekers tijdens de spontaan gehouden inzameling ontroert, de organisatoren, zo laat Woudenberg vandaag weten. Van de collecte-opbrengst gaat 10 procent naar een goed doel.